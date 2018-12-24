РИАМО - 14 дек. Свыше 8 тысяч детей отдохнут во время зимних каникул в 39 загородных лагерях Подмосковья, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника управления по обеспечению охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Игорь Платонов.

«В зимние каникулы в 39 загородных детских учреждениях пройдут оздоровление более 8 тысяч детей», - сказал Платонов.

Он добавил, что проводится отработка детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха, санаториев, гостиниц, общежитий, жилой площади, сдаваемой внаем, и объектов жилого сектора.

Ранее министр социального развития Московской области Ирина Фаевская сообщила, что более 400 тысяч детей из Подмосковья отдохнули в различных лагерях в рамках оздоровительной кампании 2018 года.

В январе 2019 года в Московской области планируется провести межрегиональный форум «Детский оздоровительный лагерь - безопасная территория развития». Ожидается, что в мероприятии примут участие более 1 тысячи руководителей детских оздоровительных организаций России.