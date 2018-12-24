РИАМО - 24 дек. Около 8 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и охранных предприятий, а также казаки и дружинники будут обеспечивать порядок на новогодних и рождественских мероприятиях в Подмосковье, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Игорь Платонов.

По его словам, с 17 декабря по 8 января на территории Московской области проходят праздничные мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству Христову.

«В целях обеспечения общественного порядка и безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников ГУ МВД России по Московской области реализован комплекс организационно-профилактических мер, согласно которому планируется задействовать около 6 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 2 тысячи сотрудников ЧОО (частных охранных организаций - ред.) и сотрудников Росгвардии», - сказал Платонов.

Он добавил, что также к несению службы будут подключены казаки и представители добровольных народных дружин.