РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 дек. Жители Подольска до 29 декабря смогут принять участие в стрелковом турнире «Олимпийские резервы», всех желающих от 25 до 50 лет приглашают принять участие в соревнованиях, сообщается в группе «Стрелковый турнир «Олимпийские резервы» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске с 24 по 29 декабря пройдет шестой общегородской призовой турнир по стрельбе из пневматического оружия среди любителей «Олимпийские резервы». Попробовать свои силы можно будет ежедневно с 12:00 до 21:00. В рамках турнира стрельба будет производиться из спортивной пневматической РСР-винтовки «Пионер-145». Участнику будет даваться три пробных и пять зачетных выстрелов. Победителей определят по итогам набранных очков», – говорится в сообщении.

Турнир будет проводиться по адресу: улица Клемента Готвальда, дом 6В. Торжественное награждение пройдет 30 декабря и начнется в 11:00. Участие бесплатное. Для регистрации необходимо позвонить по телефону: 8(985)453-52-18.