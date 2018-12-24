РИАМО - 24 дек. Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП на Киевском шоссе в столице, всего травмы получили три человека, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и противопожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на 33 километр Киевского шоссе, где произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. По предварительным данным, пострадало три человека. Вертолетом с места аварии эвакуировали одного пострадавшего с различными травмами», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.