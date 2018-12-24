РИАМО – 24 дек. Банк «Возрождение» предложил своим клиентам обновленную систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент», говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Новый интернет-банк работает на любой операционной системе, имеет функциональный и удобный интерфейс. Удобство навигации интернет-банка позволяет легко совершать платежи и запрашивать выписки. В системе обновлен текущий функционал, а также добавлен ряд новых сервисов и услуг. Среди них массовая подпись документов, сервис «Аналитика» и онлайн-конверсия, а также совершенно новый, хорошо зарекомендовавший себя на рынке сервис «Светофор», - говорится в сообщении.

Теперь клиенты банка, формируя платежный документ, видят актуальные данные о поставщике и, если риски высоки, могут отменить транзакцию. Преимущество «Светофора» в постоянном мониторинге бизнес-партнеров, который не требует никаких дополнительных усилий. Сервис реализован на платформе «Контур.Фокус» от компании «СКБ Контур».

«Мы рады представить нашим клиентам совершенно новый, отвечающий современным тенденциям интернет-банк. В него добавлены функциональные сервисы, которые невозможно было реализовать в прежней версии. Нет сомнений в том, что «Светофор» будет востребован у клиентов, о возможности его интеграции в систему нас просили предприниматели», – сказала директор департамента по работе с массовым сегментом банка «Возрождение» Наталья Тупикина.

Как отметил менеджер проектов «СКБ Контур» Евгений Иванченко, компании, как правило, серьезно проверяют поставщиков перед началом сотрудничества, но потом редко актуализируют данные.

«А между тем, компания может обанкротиться, обрасти долгами или просто оказаться не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства. Используя наш сервис, клиент посредством специальных световых сигналов перед отправкой денег может узнать о крупном арбитраже, который появился неделей раньше, или о том, что контрагент перестал рассчитываться по кредитным обязательствам перед банками. Если эти факты критичны для клиента, он может отложить или вовсе отменить платеж», - сказал Иванченко.