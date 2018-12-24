РИАМО – 24 дек. В подмосковном Реутове сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в краже гироскутера, сумма ущерба составила 8 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции городского округа Реутов поступило заявление от 46-летней местной жительницы о том, что около магазина на улице Кирова неизвестный украл гироскутер. Сумма ущерба составила восемь тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 23-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.