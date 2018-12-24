РИАМО – 24 дек. Банк «Возрождение» завершил проект по запуску новых интернет- и мобильного банка для частных клиентов, новые версии отличают лаконичный интерфейс, интуитивно понятная логистика, легко настраиваемые шаблоны операций, расширенный функционал и ряд новых сервисов, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«В мобильном и интернет-банке клиентам доступны платежи, переводы, операции со счетами и картами, погашение кредитов, помощник выбора вкладов и накопительного счета, работа с выписками, информационный сервис и многие другие повседневные банковские операции. Кроме того, реализован сервис конверсионных операций с льготным курсом обмена валюты. При этом клиент может самостоятельно настроить интерфейс сервиса: выбрать любимые операции, сделать шаблоны транзакций и настроить постоянные платежи», - отмечается в материале.

Поскольку ключевым для банка регионом является Подмосковье, в интернет- и мобильном банке только по Московской области представлены более 4 тысяч местных поставщиков услуг (детские сады, школы, организации сферы жилищно-коммунального хозяйства и другие), список которых ежемесячно пополняется новыми партнерами.

Проект обновления каналов дистанционного обслуживания был реализован в сжатые сроки: за четыре месяца был запущен интернет-банк (стал доступен в августе 2018 года), за шесть месяцев – мобильный банк на платформе iOS (в октябре 2018 года) и за девять месяцев – мобильный банк на платформе Android (в декабре 2018 года).

Мобильное приложение «Возрождение онлайн» доступно в онлайн-магазинах App Store и Google Play.