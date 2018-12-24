РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 дек. Порядка 1 400 обращений поступило в полицию от жителей Люберец с 17 по 24 декабря, сообщил в понедельник начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев на оперативном совещании в администрации.

«Всего за минувшую неделю в дежурную часть поступило 1 400 сообщений от граждан. По данным обращениям возбуждено 38 уголовных дел, из них 32 раскрыто по горячим следам», – сказал Романцев.

По его словам, на территории городского округа за неделю зарегистрировано 156 ДТП, в них пострадало четыре человека.

«Личный состав УВД перешел на усиленный режим работы, обслуживаем новогодние праздники, утренники в образовательных учреждениях и все массовые мероприятия. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Самое главное, всем желаю здоровья и благополучия», – добавил Романцев.