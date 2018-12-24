РИАМО - 24 дек. На улице Авиаторов в столице планируют построить многофункциональный торговый центр площадью более 7,1 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 20 декабря 2018 года согласилась с предоставлением земельного участка по адресу: Москва, улица Авиаторов, владение 7-1 (ЗАО) для строительства многофункционального торгового центра», - говорится в сообщении.

По словам исполняющей обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, площадь земельного участка составляет 0,4 гектара. В настоящее время он свободен от застройки.

«Данный земельный участок будет передан инвестору - ООО «Фортуна-С», в аренду сроком на шесть лет для строительства многофункционального торгового центра. Суммарная поэтажная площадь объекта составит 7135 квадратных метров», - добавила Пятова.

Данная территория будет предоставлена инвестору взамен земельного участка по адресу: улица Судостроительная, владение 16.

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