РИАМО - 24 дек. Экологи призвали жителей Москвы воздержаться от запуска петард и фейерверков на природных территориях или вблизи них в новогодние праздники, сообщает РИА Новости.

«На особо охраняемых природных территориях нельзя запускать салюты и фейерверки, это классифицируется как умышленное причинение беспокойства животному миру. Поэтому на таких объектах мы говорим категорическое «нет» пиротехнике», - пояснили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Меры противопожарной безопасности будут усилены в столице в новогодние и рождественские праздники, запуск фейерверков разрешат только на специально оборудованных 38 площадках.

В небо столицы в ночь на 1 января 72 установки запустят свыше 10 тысяч салютных залпов, главными точками запуска станут Воробьевы горы и Поклонная гора. Основными пиротехническими элементами новогоднего шоу станут шары калибра 310 миллиметров, которые раскрываются на высоте около 350 метров. Широкий радиус разлета элементов создает красочные визуальные эффекты.

Также для жителей и гостей столицы подготовили более 30 площадок для пиротехнического шоу, посвященного Новому году, которое лучше всего будет видно в парке «Зарядье» и на Красной площади.