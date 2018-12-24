РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. В микрорайоне Железнодорожный Балашихи ищут мужчину, который 21 декабря выехал из дома на автомобиле и пропал, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 36-летний Алий Сулимович Кунашев, микрорайон Железнодорожный, городской округ Балашиха, Московская область. Двадцать первого декабря выехал из дома на автомобиле Škoda Octavia темно-зеленого цвета и не вернулся», – отмечается в сообщении.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, очень короткие, глаза карие. Был одет в черный пуховик, синие джинсы, черные ботинки.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».