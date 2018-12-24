РИАМО - 24 дек. В следующем году в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве пройдет выставка «Лондонская школа» и выставка художника Томаса Гейнсборо, также посетители увидят экспозицию, посвященную Сергею Щукину, сообщила директор музея Марина Лошак.

«В марте мы покажем экспозицию «Лондонская школа». Из Tate Modern (главный британский музей искусства XX-XXI веков). К нам приедут произведения художников, без которых невозможно понять историю искусства второй половины XX века: это Люсьен Фрейд, Франк Ауэрбах, Фрэнсис Бэкон и многие другие», - сказала Лошак в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник.

Лошак добавила, что посетителей музея также ждет выставка, посвященная Сергею Щукину – одному из главных коллекционеров XX века.

«Мы делаем этот проект вместе с Эрмитажем. Важно, что наша версия будет совершенно не похожа на выставку, которая прошла в Париже в Фонде Louis Vuitton, собрала 1,205 миллиона зрителей и стала самой посещаемой во Франции. Мы хотим сделать более эмоциональную, человеческую историю. Проект будет идти все лето и до конца сентября», - сказала Лошак.

По ее словам, в следующем году в Пушкинском музее пройдет еще одна выставка британского искусства.

«Затем мы делаем еще один шаг навстречу британскому искусству, демонстрирующий, что мир культуры не имеет никакого отношения к политике и живет по своим законам. Это большая выставка Томаса Гейнсборо, великого английского художника. Нам навстречу пошли все британские музеи, где есть его работы, включая Национальную галерею, Музей Гейнсборо, Национальную портретную галерею», - сказала Лошак.

Она добавила, что в следующем году в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков посетители увидят «Арабески. Восток — Запад» — проект, посвященный влиянию персидского искусства на европейский и русский модернизм.

«Следом зрители увидят огромную коллекцию Фонда Louis Vuitton, охватывающую произведения от модернизма до классики сегодняшнего дня. А завершим год выставкой к 100-летию Баухауса (новаторская архитектурно-дизайнерская школа в Германии, где преподавали Василий Кандинский и Пауль Клее), рассказывающей о судьбе немецкого художника Оскара Шлеммера», - рассказала директор Пушкинского музея.

Кроме того, следующей осенью ожидается выставка Якоба Йорданса, на которой соберут все работы фламандского мастера, находящиеся в российских музеях.

«Это будет началом нового типа выставок, призванных отразить, как искусство того или иного художника представлено в нашей стране. Напоследок стоит упомянуть наш проект в параллельной программе Венецианской биеннале. Как и в 2016 году, когда мы впервые приняли участие в этом мероприятии, акцент будет на видеоарте. Мы покажем, как отзывается в современном искусстве творчество Тинторетто, 500-летие которого сейчас масштабно отмечается», – заключила Лошак.