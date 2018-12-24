РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 дек. В подмосковном Подольске свыше 1,5 тысяч жителей посетили ярмарку новогодних товаров за прошедшие выходные, говорится в сообщении управления потребительского рынка администрации горокруга.

«В городском округе Подольск с 21 по 23 декабря в микрорайоне Львовский, на улице Железнодорожная, дом 10 прошла тематическая ярмарка «Предновогодняя», которую посетило более 1,5 тысяч жителей города. На ярмарке были представлены продукты питания и товары народного потребления, сувенирная продукция, праздничные аксессуары и наряды, новогодние игрушки и гирлянды, подарочная продукция и многое другое», – говорится в сообщении.

Ярмарка проводилась с целью реализации праздничных товаров на продукцию и продукты питания товаропроизводителей из Московской, Ивановской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Мурманской, Владимирской и других областей.

«В ходе мероприятия были проведены викторины и конкурсы. Помимо этого, Дед Мороз и Снегурочка создавали новогоднюю атмосферу и праздничное настроение, а мастера-чеканщики провели мастер-классы своего ремесла», – заключается в материале.