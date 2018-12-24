РИАМО - 24 дек. Лидер популярной группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в заочную стихотворную перепалку в соцсетях с телеведущей Ксенией Собчак, сообщает Федеральное агентство новостей.

Шнуров опубликовал стихотворение, в котором с использованием нецензурной лексики прокомментировал слухи о возможном расставании Собчак с супругом Максимом Виторганом. Он упрекнул ведущую в том, что она выносит подробности личной жизни на публику, при этом жалуясь на излишние внимание.

«Ну, до чего ж смешные медиаперсоны! Под свет софитов сами выставляли, всю жизнь свою, фигуры и фасоны, семью, потом вдруг удивляются», - написал Шнуров в Instagram.

Собчак также ответила Шнурову нецензурным комментарием, в котором критически отозвалась о тех, кто следит за ее личной жизнью слишком пристально.

«Всем тем, кто в ожидании кинца «Смотрите, она вышла без кольца». С утра все «кумушки» заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто», - написала Собчак в Instagram.

На протяжении нескольких месяцев в Сети ходят слухи о возможном разводе Виторгана и Собчак.

Собчак прокомментировала слухи о разводе с Виторганом>>