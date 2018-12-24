РИАМО - 24 дек. Руководство страны и лидеры партий страны определились со своими планами на новогодние праздники и рассказали о них, пишет в понедельник газета «Известия».

«Так, (президент РФ – ред.) Владимир Путин встретит Новый год с родными и близкими, а (премьер-министр – ред.)Дмитрий Медведев, если получится, поедет кататься на лыжах в Сочи», - говорится в сообщении.

Также в интервью 17-летней Регине Парпиевой, желание которой он обещал исполнить на форуме добровольцев России, президент отметил, что лучшим подарком была бы констатация того, что этот год для страны будет со знаком плюс.

«Что мы, несмотря на все сложности, а их очень много, мы их не только преодолели, но и создали условия для дальнейшего серьезного развития нашей страны и поддержки людей, которые в этом нуждаются, для того чтобы у нас была уверенность, что мы двигаемся в правильном направлении», - добавил Путин.

По словам Медведева, Новый год начнется у него, как и у остальных, с гимна Российской Федерации и праздничного обращения главы государства.

«После этого я попробую немножко отдохнуть. Если получится, поеду покатаюсь на лыжах в Сочи», — сказал руководитель кабинета министров.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретит Новый год в самолете. Он возглавит российскую делегацию на инаугурации президента Бразилии Жаира Болсонару, которая 1 января. Поэтому сам Новый год Володин вместе с остальными членами делегации встретит в самолете.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что традиционно планирует новогодние праздники провести дома, с семьей.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уточнил, что уже дал команду по всем структурам партии работать 31 декабря до 18:00. А вечером, в последний день этого года, он хочет прогуляться по предновогодней Москве, поскольку очень любит суету за несколько часов до боя курантов. Из развлечений он рассматривает футбол и плавание в бассейне.

Работа в новогодние праздники не прекращается и у коммунистов — у них запланирован ряд рабочих встреч и мероприятий. Но, как отметил глава КПРФ Геннадий Зюганов, в новогоднюю ночь он хочет уехать со своей семьей за город, в Снегири.

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов в Новый год всегда старается быть дома, с родными. Он отметил, что традиционными блюдами на семейном новогоднем столе у них являются холодец, селедка под шубой, салат оливье.