РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В микрорайоне Климовск Подольска 25 декабря временно отключат электроэнергию в двух многоквартирных домах, света не будет из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Во вторник, 25 декабря, в микрорайоне Климовск специалисты филиала ПАО «Мосэнерго» запланировали ремонтные работы в северо-восточной части. На время их выполнения, с 9:30 до 13:00, не будет подаваться электроэнергия в многоквартирные дома по адресам: проспект 50-летия Октября, в дома №№11 и 11А», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.