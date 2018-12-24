РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 дек. В деревне Мотяково Люберец пожарные потушили горящий микроавтобус «ПАЗ», который перевозил людей, никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

Инцидент произошел утром в понедельник на дороге недалеко от полигона ТБО «Торбеево».

«В 8:08 (24 декабря - ред.) пожарные гарнизона ликвидировали пожар на дороге в деревне Мотяково. Горел микроавтобус «ПАЗ», который отвозил сотрудников предприятия на работу. Возгорание произошло во время движения, микроавтобус обгорел по всей площади. Пострадавших нет», – сказал Катаев.

Он уточнил, что в ликвидации пожара принимали участие четыре единицы спецтехники и 16 человек личного состава.