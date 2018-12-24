РИАМО - 24 дек. Предложения квартир в новостройках Москвы и Подмосковья в текущем году выросли на 32,5%, а договоры долевого строительства заключили почти в два раза больше человек, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

«2018 год оказался рекордным по выводу нового предложения жилой недвижимости Московского региона (включает Москву, новую Москву и ближнее Подмосковье). Как следует из расчетов ЦИАНа, продажи начались в 135 новых комплексах общей площадью 10,6 миллиона квадратных метров. Это на 32,5% превышает аналогичный показатель прошлого года, когда было 8 миллионов квадратных метров», - говорится в сообщении.

Общее количество выведенных на рынок жилых корпусов оценивается в 660 объектов, в то время как годом ранее речь шла о 610 домах. Аналитики объясняют резкий рост активности застройщиков прежде всего ужесточением законодательства о долевом строительстве, существенно усложняющего процедуру привлечения средств дольщиков. Так, с июля этого года в силу вступила полная версия 218-ФЗ, предусматривающая открытие эскроу-счетов в уполномоченных банках.

«Многие компании в своей стратегии ориентируются на запуск максимально возможного объема нового предложения в срок до 1 июля 2019 года»,— поясняет руководитель аналитического центра ЦИАНа Алексей Попов.

Аналогичные тезисы приводят и сами застройщики.

Но 2018 год стал рекордным не только по вводу первичного предложения, но и по росту его стоимости. По оценкам «Метриум», цена новостроек в столице в этом году достигла 161,4 тысячи рублей за 1 квадратный метр, увеличившись относительно аналогичного показателя прошлого года на 7,5%. Этот рост стал самым заметным с начала кризиса 2015 года.

Эксперт объясняет заметную ценовую динамику повышением активности покупателей. На фоне увеличения доступности ипотеки за 11 месяцев этого года Росреестр зарегистрировал 71 тысячу договоров долевого участия, что на 49% больше аналогичного показателя 2017 года.

«В такой ситуации застройщики ускорили повышение цен в строящихся жилых комплексах комфорткласса»,— уточнила управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая.

Она добавила, что второй важной причиной роста цен стали продолжившаяся девальвация рубля и ускорение инфляции, что привело к подорожанию большинства стройматериалов и услуг.

Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко предполагает, что при наличии технической и финансовой возможностей ускориться для застройщиков выгоднее ввести объект до июля следующего года. При этом уже 2020 год, по его мнению, может охарактеризоваться заметным спадом показателей жилищного строительства.