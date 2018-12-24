РИАМО - 24 дек. Аэропорты Московского авиаузла работают штатно в условиях снегопада, видимость достаточная для взлета и посадки, сообщили РИАМО в понедельник представители воздушных гаваней.

«Видимость в районе достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов - свыше 8 тысяч метров. Отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет», - сказал собеседник агентства.

По его словам, для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку. В связи с этим возможны незначительные технические задержки до 25 минут.

«Аэропорт «Шереметьево» работает штатно», - сказал представитель пресс-службы аэропорта.

«Внуково» и «Жуковский» выполняют рейсы по расписанию, уточнили в справочных.