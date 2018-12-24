РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В подмосковном Подольске до 14 января будут проводить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на вид использования участка в селе Покров, предназначенного для жилого строительства, под магазины, сообщается на сайте администрации округа.

«На общественные обсуждения представляется проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка площадью 800 квадратных метров в селе Покров с кадастровым номером 50:27:0020508:1461, категория земель – «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования – «для индивидуального жилищного строительства». Информационные материалы представлены на экспозиции по адресу: улица Кирова, дом 4, у кабинета №311, которая открыта с 21 декабря по 14 января 2019 года», – говорится в сообщении.

Жители округа могут ознакомиться с представленными материалами в рабочие дни с 9:00 до 18:00, а 11 января в 15:00 на выставке пройдут консультации по теме общественных обсуждений.

В период общественных обсуждений граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, имеют право представить свои предложения и замечания до 14 января по обсуждаемому проекту. Для этого они могут оставить запись в книге учета посетителей экспозиции проекта, лично обратиться в уполномоченный орган, на портал госуслуг и так далее.

«Информационные материалы по проекту размещены на официальном сайте администрации округа в разделе «Документы», подраздел «Публичные слушания» и на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска в разделе «Деятельность», подраздел «Архитектура и Градостроительство», подраздел «Публичные слушания и общественные обсуждения», – заключается в материале.