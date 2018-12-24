РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В подмосковном Подольске коммунальные службы перешли на усиленный режим работы по уборке территорий от снега, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! В связи с высокой интенсивностью осадков в последние несколько дней работы по очистке территорий ведутся в усиленном режиме. Очистка и обработка территорий ведется по всему городскому округу Подольск», - говорится в сообщении.

Подрядные организации проводят работы по расчистке закрепленных территорий от снега. После очистки дороги и тротуары обрабатывают песко-соляной смесью. Все выявленные недочеты в ходе мониторинга территории оперативно устраняются.