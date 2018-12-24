РИАМО - 24 дек. Ну улице Свободы в Москве между двумя водителями произошел конфликт, входе которого один из них произвел выстрелы в оппонента из травматического пистолета, стрелявшего ищет полиция, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Сегодня ночью на улице Свободы в ходе дорожного конфликта находившийся в автомобиле «ВАЗ» неизвестный произвел выстрелы, предположительно, из травматического пистолета и скрылся. В результате происшествия никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас сотрудниками полиции принимаются все меры для розыска и задержания стрелявшего.