РИАМО - 24 дек. С 25 декабря проезд на Московской канатной дороге станет платным, в понедельник прокатиться на ней еще можно бесплатно, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московской канатной дороги.

«С момента открытия и по 24 декабря включительно проезд на канатной дороге был бесплатен. Начиная с 25 декабря проезд в одну сторону составит 400 рублей по будням и 500 рублей по выходным», - сказал собеседник агентства.

Канатная дорога в «Лужниках» открылась для пассажиров 27 ноября. Всего на маршруте три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки). Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio.

Первый месяц дорога работает бесплатно. В дальнейшем на канатной дороге тариф «туда» составит 400 рублей в будни и 500 рублей в выходные. Тариф «туда-обратно» – 700 рублей в будни, 800 рублей в выходные. Льготный проезд для инвалидов второй и третьей групп, пенсионеров, детей 7-14 лет, студентов и членов многодетных семей в одну сторону составит 300 рублей в будни и 400 рублей в выходные.

Спортивный маршрут на канатной дороге запустят с февраля 2019 года, когда будет проходить Кубок мира FIS по фристайлу.

Стали известны тарифы на проезд по новой канатной дороге в Москве>>