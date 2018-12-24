РИАМО - 24 дек. В Москве в понедельник ожидается сильный снегопад, водителей призвали к осторожности из-за того, что непогода снижает видимость на дорогах, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Доброе утро! В городе минус 9 градусов, идет снег, днем температура почти не изменится. Движение оценивается в 2 балла. Синоптики обещают нам снегопады сегодня и завтра, помните, что метель снижает видимость на дорогах. Будьте осторожны», - говорится в сообщении.

Интенсивные снегопады прогнозируют синоптики в столице в понедельник и 25 декабря. Температура воздуха будет минус 4-9 градусов. Ветер ожидается восточный, он будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 80%. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба.