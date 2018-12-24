РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В подмосковном Подольске на проспекте Юных Ленинцев автомобиль сбил женщину, пострадавшая жива, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Поздно вечером 23 декабря я ехал по проспекту Юных Ленинцев и на пешеходном переходе у автобусной остановки «Школа на Силикатной» увидел, что сбили женщину. Она была жива. Машину, которая сбила ее, я не успел разглядеть», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 8:38 понедельника в горокруге произошло два дорожно-транспортных происшествия: на выезде с улицы Академика Доллежаля на автодороге на Варшавском шоссе и на перекрестке улиц проспект Ленина и проезд Авиаторов.