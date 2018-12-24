РИАМО - 24 дек. Интенсивные снегопады прогнозируют синоптики в столице в понедельник и 25 декабря, в регионе ожидается ненастная погода, сообщается на сайте «Метеовести».

В Центре России будет преобладать ненастная погода, при этом наиболее интенсивные снегопады ожидаются в понедельник-вторник. А температурный режим окажется контрастным – в Черноземье оттепели, на остальной территории – минус 4-9 градусов. И только в четверг-пятницу холодный воздух охватит всю территорию региона, и дневная температура не превысит минус 6-11 градусов.

«В Москве время от времени снег, причем наиболее интенсивные снегопады ожидаются в понедельник-вторник. Днем - минус 5-8 градусов, к пятнице – до минус 8-11 градусов», - говорится в сообщении.

В понедельник ветер ожидается восточный, он будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 80%. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба.