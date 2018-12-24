РИАМО - 24 дек. Полицейские остановили иномарку на 148-м километре автодороги М-1 «Беларусь» в Московской области, при обыске машины были найдены 33 свертка с марихуаной и кокаином, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного главка МВД РФ.

Сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов специального назначения «Гром» в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на 148 километре автодороги М-1 «Беларусь» была остановлена машина иностранного производства под управлением 39-летнего уроженца Алтайского края, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств.

«В ходе досмотра транспортного средства полицейскими обнаружено и изъято 32 свертка с веществом растительного происхождения внутри и сверток с порошкообразным веществом белого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятые вещества являются наркотическим средством – марихуаной, общим весом более 6,2 килограммов и кокаином, общим весом около 300 граммов», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Всего из незаконного оборота изъято более 6,5 килограммов наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.