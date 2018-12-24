РИАМО - 24 дек. Захламленные лестничные клетки при пожаре в многоквартирном доме создадут проблемы при эвакуации жильцов, захламленные балконы также способствуют быстрому распространению огня, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Требования пожарной безопасности должны неукоснительно исполнятся жильцами многоквартирных домов, которые зачастую относятся к пожарной безопасности несерьезно, растаскивают для своих нужд пожарные рукава и не оставляют возможности для использования их по прямому назначению.

«По существующим нормам, каждая индивидуальная квартира должна быть оборудована пожарными дымовыми извещателями. Жильцы квартир этими требованиям пренебрегают, при проведении ремонтных работ просто их демонтируют. Также часто жители самовольно занимают места общего пользования, которые предназначены для эвакуации, оборудуя там себе хозяйственные кладовые, подвергая себя и своих соседей неминуемой опасности при эвакуации», — говорится в сообщении.

Кроме того, большинство балконов используется жильцами для хранения ненужных вещей, и случайное попадание непотушенной сигареты может привести к возникновению и быстрому распространению пожара.

Чаще всего жители Подмосковья захламляют подъезды бытовым и строительным мусором, старой мебелью (стулья, зеркала, шкафы, диваны), детскими вещами (санками, велосипедами, лыжами, игрушками).