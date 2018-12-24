РИАМО - 24 дек. В заключительном туре проекта «Великие имена России» за присвоение имени авиаконструктора Андрея Туполева московскому аэропорту «Внуково» проголосовало большинство россиян, сообщается на сайте проекта.

«Конкурсная часть проекта «Великие имена России» завершена. <…> Во втором туре россияне выбрали имена для присвоения пяти аэропортам. Победителями стали кандидаты, набравшие наибольшее число голосов: Архангельск – писатель Федор Абрамов, 63% голосов; Москва (Внуково) – авиаконструктор Андрей Туполев, 48% голосов», - говорится в сообщении.

Также в Нижневартовске аэропорту будет присвоено имя нефтяника Виктора Муравленко, 58% голосов; в Пензе – публициста Виссариона Белинского, 46% голосов; в Санкт-Петербурге – писателя Федора Достоевского, 40% голосов.

Активность голосования во втором туре не уступала основному, в нем приняли участие 690,2 тысячи человек, 41% проголосовал онлайн, 59% - офф-лайн.

Проект «Великие имена России» стал одним из самых масштабных явлений общественной жизни 2018 года. Конкурс проходил с 11 октября по 23 декабря. 6,2 миллиона человек приняли участие в выдвижении имен и финальном голосовании по выбору победителей. В проекте был представлен как общенациональный, так и локальный культурно-исторический контекст – имена, которыми гордятся жители отдельных территорий, этносов и религий соседствовали с личностями мирового масштаба.

По итогам конкурса определены 46 имен, которые будут присвоены аэропортам в 39 регионах страны, включая столичные. В список победителей вошли представители разных эпох и рода занятий, в том числе: 14 представителей культуры, девять ученых и инженеров, семь летчиков и космонавтов, семь государственных и общественных деятелей, шесть первооткрывателей и исследователей, три полководца и военных героя.

В ближайшее время в Общественной палате РФ пройдет встреча организаторов проекта с собственниками аэропортов, на которой будут обсуждаться практические аспекты интеграции великих имен в общественное пространство аэропортов