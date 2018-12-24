РИАМО - 24 дек. Российского актера Сергея Юрского госпитализировали в инфекционное отделение, он находится в сознании, сообщает РЕН ТВ.

«Артиста театра и кино из дома доставили в лечебное учреждение с воспалением 23 декабря. Отметим, что Юрский остается в сознании», - говорится в сообщении.

Точные причины, по которым актер оказался в больнице, на данный момент выясняются.

Юрский – советский и российский актер и режиссер театра и кино, Народный артист РСФСР. Играл на сцене Большого драматического театр имени Горького, «Школе современной пьесы». Сейчас работает в театре имени Моссовета. Снимался в фильмах «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Расмус-бродяга», «Сказки старого волшебника» и других. Является автором нескольких книг прозы и пьес, написанных под псевдонимом Вацетис.