РИАМО - 24 дек. Зимой столичные спасатели впервые опробуют на городских водоемах эхоледомеры, это портативные устройства для быстрого измерения толщины льда, тестировать новинку планируется в популярных у горожан местах зимней рыбалки, катания на лыжах и коньках, а также в зонах, отведенных под крещенские купания и зимние закаливания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московским спасателям выдадут эхоледомеры ЛЛ-1200. Это оборудование нового поколения. Меньше чем за минуту один эхоледомер способен с точностью определить толщину льда. Прежде у столичных спасателей уходило на исследования от 15 минут до получаса — сперва ледорубом бурилась лунка, а затем проводился замер мерной линейкой», — сказал представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Эхоледомер сначала отправляет короткие импульсы на ледовую поверхность, затем формирует радиограмму из отраженных сигналов, после чего выводит информацию на экран устройства. Портативный помощник способен измерять лед толщиной до двух с половиной метров при температуре до минус 50 градусов по Цельсию.

Весит устройство не больше двух килограммов, а его высота составляет один метр. Каждый эхоледомер оснащен современными навигационными системами GPS и ГЛОНАСС. Полученные данные планируют размещать на официальных сайтах службы спасения, префектур и управ районов Москвы. Также сообщать о результатах замеров толщины льда будут через громкоговоритель в местах зимнего отдыха.

Замеры с помощью эхоледомера на водоемах, популярных у горожан, будут проводить один раз в сутки ежедневно. А иногда, в случае резких перепадов температуры, несколько раз в день. В распоряжение спасателей поступило уже три таких устройства. Если пилотный проект признают успешным, в течение зимнего сезона закупят еще несколько устройств.

В материале отмечается, что допустимая толщина льда для одиночных переходов по нему — семь сантиметров, для одиночного катания на коньках — 12 сантиметров, для массового отдыха — не менее 25 сантиметров.

Безопасность в местах зимнего отдыха этой зимой уже начали обеспечивать 27 беспилотных летательных аппаратов. С их помощью спасатели отслеживают с воздуха провалившихся в полынью рыбаков, сошедших с трасс лыжников, сбившихся с пути отдыхающих.

На земле прибрежную территорию и акваторию Москвы-реки патрулируют сотрудники МЧС на снегоболотоходах и снегоходах. Для эвакуации пострадавших привлекают суда на воздушной подушке и катера. Помогают спасателям патрулировать природные территории волонтеры.