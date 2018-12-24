РИАМО - 24 дек. Исторический парк «Россия — моя история» подготовил новогоднюю акцию для первых 2019 посетителей, именно столько гостей получат бесплатные билеты на посещение обновленной экспозиции, павильон №57 ВДНХ откроется после реконструкции в понедельник в 14:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Акция «Войди в первые 2019» стартует сегодня, в первый день работы парка, и продлится до тех пор, пока мы не раздадим 2019 билетов. Помимо этого, во время новогодних каникул будет свободным вход для посетителей младше 18 лет. Для бесплатного осмотра откроются все экспозиции, в том числе «Россия — моя история: 1945–2017». Мы объединили ее с ранее существовавшей выставкой, посвященной 1917–1945 годам, и теперь все события XX века представлены панорамно», — сообщил директор исторического парка «Россия — моя история» Иван Есин.

Реконструкция проводилась Фондом гуманитарных проектов под патронажем Патриаршего совета по культуре при поддержке правительства Москвы. После работ, которые заняли полгода, внутреннее убранство и состав экспозиций павильона полностью изменились. В числе главных новинок — зоны, объединившие квест, интерактивный аттракцион и образовательное пространство. Они расположены на площади более 500 квадратных метров.

В зале «Исторический «Инстаграм» располагается выставка знаменитых исторических полотен, напоминающая социальную сеть. Сюжетам или их живописному исполнению можно будет поставить лайк. Рядом можно посмотреть мультимедийное древо Романовых, где представлены портреты монархов, ожившие с помощью анимации. Здесь посетители смогут больше узнать о деятельности правителей, ответив на серию вопросов в интерактивном режиме. Можно выбрать из нескольких тем, например «Просветители», «Военачальники» или «Реформаторы».

Новая экспозиция проекта «Россия — моя история. 1945–2017» посвящена событиям последних десятилетий. Раздел «Интересные факты» пополнился 200 справками об этом периоде. Появились новые интерактивные носители, например мультимедийные книги. В них, в частности, рассказывается о трудовых и военных подвигах во время Великой Отечественной войны.

Исторический парк «Россия — моя история» будет работать с 10:00 до 21:00 ежедневно, кроме понедельника. 29, 30, 31 декабря и 1 января парк будет закрыт. Стоимость взрослого билета составит 500 рублей, льготного (для студентов очной формы обучения, пенсионеров и детей от семи до 17 лет) — 300 рублей. Родители с одним или двумя детьми смогут приобрести семейный билет, его стоимость — 1000 рублей.

Проект «Россия — моя история» — самый масштабный экспозиционный комплекс в России. Его площадки сейчас есть в 19 городах страны. Их создают историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике.

Исторический парк на ВДНХ открылся в 2015 году. Специально для этого павильон №57 был реконструирован. Архитекторы полностью заменили фасадное остекление, обновили инженерные системы, провели ряд других работ. Площадь павильона увеличилась до 27 786 квадратных метров.

При нынешней реконструкции учитывались пожелания посетителей, связанные с улучшением экспозиций. Были созданы не только новые интерактивы и квесты — специалисты провели глобальную исследовательскую работу, собрали новые архивные фото- и видеоматериалы.