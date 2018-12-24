РИАМО - 24 дек. Пожар произошел в квартире на улице Чертановская в Москве, из огня спасли двух взрослых и одного ребенка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В понедельник в 05:29 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Чертановская, дом 66, корпус 2.

«По данному адресу происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир на восьмом этаже жилого дома на общей площади около 15 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 05:50 пожар был полностью ликвидирован», - говорится в сообщении.

В ходе работ по разведке и ликвидации пожара всего было спасено три человека (один из них ребенок). Информации о пострадавших не поступало.