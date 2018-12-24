РИАМО - 24 дек. Выпускниками бесплатного образовательного проекта правительства Москвы «Стартап-школа МБМ», стартовавшего в 2017 году при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, стали более 2 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году выпускниками «Стартап-школы» стали 2023 человека. Набор слушателей на следующий год уже открыт. Подать заявку на обучение можно онлайн — на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы», — сказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина.

В проекте начинающим бизнесменам предлагается 47 интенсивных обучающих курсов. Каждый из них рассчитан на пять дней. Занятия проходят в центрах услуг для бизнеса и «Технограде» на ВДНХ.

Под руководством ведущих бизнес-тренеров слушатели «Стартап-школы МБМ» могут проверить идею своего бизнеса, разработать эффективную бизнес-модель, получить знания о построении команды, маркетинге, брендинге и продажах.

Предпринимателям рассказывают об особенностях законодательства и основах бухгалтерского учета, а также знакомят с городскими программами поддержки малого и среднего бизнеса. Те, кто прослушал курс, получают сертификаты о прохождении обучения.

О том, как стать участником образовательного проекта, можно узнать на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы».

По итогам опроса, проведенного в августе этого года, около 40% слушателей «Стартап-школы МБМ» после обучения уже ведут свой бизнес, находятся в процессе его открытия или планируют сделать это. Опрошенные отметили, что найти свою нишу и разработать бизнес-модель им помогли знания, полученные во время обучения. Еще около 45% выпускников продолжают профессиональное обучение, посещают другие курсы и семинары, которые организует правительство Москвы.