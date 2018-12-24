РИАМО - 24 дек. Две станции, входящие в состав участка «Каховская» — «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии, «Зюзино» и «Калужская» оформят в футуристическом стиле, их открытие планируется в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Создавать облик архитектуры будущего будут характерные для стиля футуризм оттенки серого, серебристого и стального, а также асимметричные многоуровневые 3D-потолки со встроенными в них неоновыми и светодиодными светильниками», — сказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

Интерьеры станции «Калужская» сделают похожими на каюту космического корабля. Подвесной 3D-потолок соберут из множества алюминиевых пластин и неоновых светильников таким образом, чтобы у пассажиров создавалось ощущение непрерывного движения, напоминающий Млечный Путь.

На такой дизайн архитекторов вдохновило название станции, связанное с городом Калугой. В нем жил и работал знаменитый ученый, основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский. В цветовом оформлении станции будут преобладать серые, черные и оранжевые цвета. Пол выполнят из серого гранита, стены из металлических кассет, а облицовку колонн — из мрамора.

В дизайне станции «Зюзино» будут использовать серые, черные и желтые цвета. Путевые стены станции оформят алюминиевыми панелями. Главной особенностью станции станет декоративный подвесной потолок в виде пчелиных сот.

При создании 3D-конструкции авторы проекта обращались к опыту архитекторов, работающих в футуристическом стиле. Он предполагает использование в архитектуре и дизайне природных форм. Объемный потолок с имитацией пчелиных сот создадут из алюминиевых пластин разных размеров и множества светодиодов.

«Калужскую» построят в районе Обручевский. С нее можно будет сделать пересадку на одноименную станцию Калужско-Рижской линии. На станции оборудуют два выхода: восточный выход будет примыкать к вестибюлю «Калужской» оранжевой ветки, а западный вести к Старокалужскому шоссе.

Станция метро «Зюзино» появится на границе районов Черемушки и Зюзино. Согласно проекту, из западного подземного вестибюля пассажиры смогут выйти на все стороны Севастопольского проспекта и улицу Каховку, а из восточного — на обе стороны улицы Каховки.

Большая кольцевая линия метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от уже существующего кольца. Первый участок БКЛ от станции «Петровский парк» до «Делового центра» был открыт 26 февраля.

До конца года в эксплуатацию введут станцию «Савеловская». Она станет частью ТПУ «Савеловский», который объединит потоки пассажиров Савеловского вокзала, двух линий метро — Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой, а также наземного общественного транспорта. Замкнуть Большую кольцевую линию метро планируют в 2022–2023 годах.