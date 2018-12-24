РИАМО - 24 дек. Облачная погода и кратковременные снегопады ожидаются в Москве и Подмосковье, температура воздуха составит минус 4-9 градусов, сообщается в понедельник на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При облачной погоде временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 6 до минус 4, по области от минус 9 до минус 4 градусов», - сообщается на сайте.

Ветер ожидается восточный, он будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 80%. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба.

«В Московском регионе температура воздуха немного выше привычных значений. Атмосферное давление продолжит падать, фон его пониженный. Влажность воздуха останется повышенной. При таком сочетании метеопараметров могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. Не исключены обострения ревматоидных заболеваний и другие сезонные обострения», - уточняется в материале.

Как предупреждают синоптики, понижение атмосферного давления так же может стать неблагоприятным фактором для метеочувствительных людей. Ухудшение самочувствия могут испытывать люди с патологиями сердца и сосудов. Хуже всего придется тем, кто перенес сосудистые кризы, страдающим как гипертонией, так и гипотонией, вегето-сосудистой дистонией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов головного мозга, нарушениями сердечного ритма.