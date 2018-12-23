РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 дек. В подмосковном Королеве в новогоднюю ночь пройдут праздничные мероприятия на открытом воздухе, написал в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Александр Ходырев.

«В нашем городе по традиции праздничные мероприятия пройдут на всех площадках Королева. С 23:30 до 3:00 бесплатная интерактивная программа с участием артистов состоится на площадях перед ЦДК имени Калинина, ДиКЦ «Костино», ЦКиД «Болшево» и ДК «Текстильщик». Новогодние гуляния для жителей микрорайона Юбилейный пройдут в сквере у елки. Кроме того, встретить Новый год можно будет около Молодежного культурного центра в микрорайоне Первомайский по адресу: улица Советская, дом 18», - говорится в сообщении.

Город уже полностью украшен к предстоящим праздникам: основное оформление города закончилось 1 декабря. На территории города установлено 20 новогодних елей, 120 объемно-пространственных композиций, 450 декоративных флаговых композиций. Также работают более 20 ледовых площадок в разных микрорайонах города.