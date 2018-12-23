РИАМО - 23 дек. В подмосковном Одинцове злоумышленник, вооружившись феном, напал на женщину и ограбил ее, передает РЕН ТВ.

«Потерпевшая описывает его как 30-летнего мужчину в темно-синей куртке и черной шапке. Злоумышленник похитил более 24 тысяч рублей. <…> Он угрожал ей расправой», – говорится в сообщении.

В настоящий момент полиция проводит проверки для установления обстоятельств происшествия.