РИАМО - 23 дек. В подмосковном Одинцове злоумышленник, вооружившись феном, напал на женщину и ограбил ее, передает РЕН ТВ.
«Потерпевшая описывает его как 30-летнего мужчину в темно-синей куртке и черной шапке. Злоумышленник похитил более 24 тысяч рублей. <…> Он угрожал ей расправой», – говорится в сообщении.
В настоящий момент полиция проводит проверки для установления обстоятельств происшествия.
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