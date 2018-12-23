РИАМО - 23 дек. Известный блогер Амиран Сардаров встретился в центре Москвы со своими подписчиками, встреча собрала такое количество людей, что проезжая часть оказалась заблокирована, Сардарова задержали, пишет в воскресенье «Комсомольская правда».

Встреча прошла на улице Охотный ряд, недалеко от гостиницы Four Seasons. Сардаров надел костюм Деда Мороза и раздавал фанатам подарки из своего мешка.

«Встреча вызвала огромный ажиотаж. Что, впрочем, легко объяснить – у Амирана Сардарова 3,2 миллиона подписчиков на YouTube, 2,1 миллиона – в Instagram. Так вот, в какой-то момент желающие получить подарки, автограф или просто сфоткаться с кумиром из «Дневника хача» перестали помещаться на тротуаре», – говорится в сообщении.

Толпа заблокировала движение машин сразу по двум полосам. Сотрудники полиции пытались развести толпу, но безуспешно. В итоге блогера задержали.

«На видеозаписи, которая появилась в интернете, видно, что сам блогер не сопротивляется», – уточняется в сообщении.

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