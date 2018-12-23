РИАМО - 23 дек. Водитель совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия на пересечении Митинского шоссе с Пятницким шоссе в столице, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по поиску автомобиля, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«На пересечении Митинского шоссе с Пятницким шоссе совершен наезд на пешехода. Машина скрылась», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по поиску авто.