РИАМО - 23 дек. В подмосковном городском округе Лосино-Петровский в воскресенье прошли выборы в совет депутатов, избирательные участки закрыты и работают в штатном режиме, сообщается в Twitter-аккаунте Мособлизбиркома.

«Все УИК закрыты и работают в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Выборы в городском округе Лосино-Петровский – досрочные. Их проведение связано с объединением территорий в новых границах городского округа. В связи с этим формируется новый состав совета, в который войдут 24 депутата. По единому избирательному округу избирается 10 депутатов и 14 депутатов по семи двухмандатным избирательным округам.

Зарегистрировано 132 кандидата, из которых 23 выдвинуты в порядке самовыдвижения, 109 – от политических партий, а именно, 59 – по единому избирательному округу: «Единая Россия» – 17, КПРФ – 14, ЛДПР – 10, «Яблоко» – 4, «Справедливая Россия» – 8, «Пенсионеры за справедливость» – 6.

Кроме того, 50 заявлены по многомандатным избирательным округам: «Единая Россия» – 14, КПРФ – 8, ЛДПР – 14, «Яблоко» – 3, «Справедливая Россия» – 8, «Добрых дел» – 3.

В Московской области это последние выборы в уходящем году. Во время голосования здесь работал внушительный корпус наблюдателей – 165 человек. В среднем почти по семь наблюдателей на каждый из 24 УИКов. Также на некоторых участках работали волонтеры, представляющие Молодежную избирательную комиссию городского округа.