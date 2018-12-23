РИАМО - 23 дек. Более 300 столичных школьников победили в конкурсе «Мои достижения в моем городе», награждение которых прошло в рамках проекта «Субботы будущего», сообщил руководитель Центра независимой диагностики Богдан Легостаев.

Конкурс проходил с 15 ноября по 16 декабря. Награждение состоялось 22 декабря.

«Школьникам было необходимо выполнить конкурсную работу на сайте сервиса «Мои достижения». Кроме правильных ответов учитывалось время выполнения заданий. Победителей конкурса объявили в двух номинациях: среди классных коллективов образовательных организаций Москвы по метапредметным знаниям и умениям и в индивидуальном зачете по естествознанию среди московских школьников», – пояснил Легостаев.

На «Субботе будущего» победители получили призы и подарки: гироскутер, беспроводную аудиоколонку, беспроводные наушники, а также возможность принять участие в экскурсиях в павильон «Космос» на ВДНХ, Московский планетарий, музей человека «Живые системы», киностудию «Мосфильм» и «Экспериментаниум».

Также на «Субботе будущего», которая проходит каждую неделю в Московском центре качества образования, старшеклассников познакомили с развитием современного ритейла. На интерактивной лекции выступил директор департамента компании X5 Retail Group Дмитрий Русаков.

«Субботы будущего» – это проект о науке, технологиях и навыках 21 века, который проходит в Московском центре качества образования в рамках цикла мероприятий «Субботы московского школьника».