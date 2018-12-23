РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 дек. Команда хоккейного клуба «Вымпел» из Королева одержала победу над московской командой «Спартак» района Некрасовка со счетом 6:4 в пятом матче первенства Московской области по хоккею с мячом, сообщается в Instagram-аккаунте ХК «Вымпел»

«Победа! Королевский «Вымпел» в первом домашнем матче выиграл у «Спартака» из Некрасовки со счетом 6:4!», - говорится в сообщении.

Домашний матч команды «Вымпел» с командой «Спартак» из Некрасовки открыл новый большой каток на стадионе «Вымпел».

Первенство Московской области по хоккею с мячом - один из старейших в России региональных турниров, проводится с 1933 года. С 2004 года в первенстве Московской области принимают участие и команды из Москвы.