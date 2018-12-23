РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В подмосковном Подольске планируют заделать выбоину на автодороге по Революционному проспекту до 10 января 2019 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на выбоину на дороге по Революционному проспекту у дома №72. Он отметил, что на проезжей части глубина данной выбоины превышает 5 сантиметров.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устранения ямы на проезжей части автомобильной дороги на Революционном проспекте и сообщает, что указанная дорога является дорогой местного значения. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия в настоящий момент выполнить невозможно по причине неблагоприятных погодных условий. Работы будут выполнены в срок до 10 января 2019 года», - сказал замглавы по дорожному комплексу администрации округа Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.