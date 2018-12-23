РИАМО - 23 дек. В подмосковном городском округе Лосино-Петровский в воскресенье проходят выборы в совет депутатов, на голосовании тщательно и оперативно проверяется информация о возможных нарушениях, сообщается на сайте сетевого издания «Вестник Мособлизбиркома».

«Сигналы тщательно изучаем, хотя заявления о нарушениях пока не поступали. <…> Мы понимаем, что выборы конкурентные, поэтому находимся в полной готовности», – заявил председатель ТИК городского округа Лосино-Петровский Олег Летунов.

По его словам, граждане сигнализировали о том, что неподалеку от избирательного участка №3478 неизвестные лица могли совершить подкуп голосовавших.

«На участке уже находятся члены Избирательной комиссии Московской области, ТИКа, а также наблюдатели от Совета по правам человека и Общественной палаты. Оперативно, на упреждение сработали правоохранительные органы», – уточняется в сообщении.

Несмотря на то, что заявлений о нарушениях не поступало, проводится вся необходимая работа для проверки сигналов, в том числе анализируется информация в соцсетях.

На 18:00 явка на выборах депутатов муниципального совета составила 13,4%. Проголосовало 4612 человек. Общее количество избирателей городского округа превышает 32 тысячи человек.

В течение всего дня процедура голосования проходила спокойно, в штатном режиме.

На избирательных участках работает внушительный корпус наблюдателей – 165 человек. В среднем почти по семь наблюдателей на каждый из 24 УИКов. Также на некоторых участках работают волонтеры, представляющие Молодежную избирательную комиссию городского округа.

Кроме того, волонтеры оказывают помощь маломобильным гражданам на избирательных участках.

Выборы в городском округе Лосино-Петровский – досрочные. Их проведение связано с объединением территорий в новых границах городского округа. В связи с этим формируется новый состав совета, в который войдут 24 депутата. По единому избирательному округу избирается 10 депутатов и 14 депутатов по семи двухмандатным избирательным округам.

Зарегистрировано 132 кандидата, из которых 23 выдвинуты в порядке самовыдвижения, 109 – от политических партий, а именно, 59 – по единому избирательному округу: «Единая Россия» – 17, КПРФ – 14, ЛДПР – 10, «Яблоко» – 4, «Справедливая Россия» – 8, «Пенсионеры за справедливость» – 6.

Кроме того, 50 заявлены по многомандатным избирательным округам: «Единая Россия» – 14, КПРФ – 8, ЛДПР – 14, «Яблоко» – 3, «Справедливая Россия» – 8, «Добрых дел» – 3.

В Московской области это последние выборы в уходящем году.