РИАМО - 23 дек. Пассажиры самолета авиакомпании S7 сообщением Москва – Сочи, который вернулся в столичный аэропорт «Домодедово» после отключения одного из двух двигателей, будут отправлены в Сочи резервным бортом, сообщает в воскресенье «Интерфакс».

«Авиакомпания уже подготовила резервное воздушное судно. В течение часа пассажиры вылетят в Сочи», – говорится в сообщении.

Самолет А321 NEO вылетел из «Домодедова» в Сочи в воскресенье. Однако во время набора высоты у лайнера отказал левый двигатель. Было принято решение экстренно вернуться в аэропорт вылета. На борту было 192 пассажира. Самолет приземлился благополучно, никто не пострадал.

По словам экспертов, такие ситуации регулярно отрабатывают во время подготовки, угрозы безопасности пассажирам не было. Двухдвигательный самолет может продолжать полет с один работающим двигателем.