РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. Юные спортсмены из подмосковных Люберец заняли третье место на соревнованиях по спортивной аэробике «Снежинка», сообщается в Instagram-аккаунте физкультурно-оздоровительного комплекса «Люберецкий».

В воскресенье в Солнечногорске прошли соревнования по спортивной аэробике «Снежинка». В них приняли участие более 200 юных спортсменов из Люберец, Жуковского, Домодедова, Химок, Дмитрова, Солнечногорска и других городов Подмосковья.

«Спортсмены Комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы Александра Штапаук 2013 года рождения и Артем Рыбин 2012 года рождения под руководством тренера Ксении Сосновской выступали парой. Ребята достойно представили Люберцы и завоевали почетное третье место», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что также в соревнованиях участвовали девочки 2011 и 2010 годов рождения. Милена Добромыслова, Агния Марутина и Алина Альборова стали финалистками.