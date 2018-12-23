РИАМО - 23 дек. На юге Москвы в одной из квартир нашли трупы женщин – матери и дочери, тела которых пролежали два года, сообщает в воскресенье «Московский комсомолец».

«Жуткую находку обнаружили в пятницу сотрудники полиции и жильцы одной из многоэтажек на 3-м Дорожном проезде. Однушка превратилась в склеп для 61-летней дочери и ее 86-летней матери, чьи трупы пролежали в квартире как минимум два года», – говорится в сообщении.

По словам соседей, хозяйка жилья умерла первой, а дочь еще какое-то время жила рядом с трупом родственницы.

Соседи также рассказали, что ранее эта семья считалась образцовой, глава семейства – военный. Позже у дочери и отца начались конфликты. Мать в итоге прогнала супруга, встав на сторону своего ребенка.

«Он съехал в квартиру, где был прописан, там и умер. Через какое-то время у Екатерины (матери – ред.) появились проблемы со здоровьем. Ее дочь запрещала нам общаться: не открывала двери, кидала телефонные трубки. И вообще всегда была нелюдимой и угрюмой, хотя о матери заботилась», – сообщила соседка.

Примерно три года назад в подъезде обнаружили бесхозный пакет с продуктами. По догадкам соседей, это означало, что мать умерла, а дочь оставила еду, чтобы ее помянуть.

В 2016 году исчезла и дочь – Наталья. Жильцы обращались к участковому, чтобы он вскрыл квартиры. Но просьбы соседей выполнили только на прошлой неделе.

«Любопытно, что скелетированные трупы не распространяли тлетворный запах – никто из соседей, даже те, кто проживал в соседней квартире, подумать не могли, что жилье за стенкой еще несколько лет назад превратилось в склеп», – заключается в сообщении.

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