РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 в воскресенье вечером образовалась пробка длиной более 2 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, в воскресенье по состоянию на 18:15 на автотрассе А-107 в Подольске движение затруднено от поворота со Старого Симферопольского шоссе до поселка Молодежный. Средняя скорость движения автомобилей на данном участке дороги – 3 километра в час.

В сервисе также отмечается, что на территории Подольска произошло дорожно-транспортное происшествие на съезде с Объездной дороги на Симферопольское шоссе.