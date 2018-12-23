РИАМО - 23 дек. На площади Революции в столице в воскресенье открыли большую ледяную горку длиной 100 метров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На переходе от Манежной площади к площади Революции открылась полюбившаяся москвичам большая ледяная горка длиной 100 метров. Всем желающим бесплатно выдают санки-ватрушки для катания», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Бригада опытных мастеров украсила горку искусной резьбой, а красочная подсветка превратила аттракцион в произведение искусства.

Горка будет работать в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» до середины января 2019 года.

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