РИАМО - 23 дек. На площади Революции в столице в воскресенье открыли большую ледяную горку длиной 100 метров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На переходе от Манежной площади к площади Революции открылась полюбившаяся москвичам большая ледяная горка длиной 100 метров. Всем желающим бесплатно выдают санки-ватрушки для катания», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.
Бригада опытных мастеров украсила горку искусной резьбой, а красочная подсветка превратила аттракцион в произведение искусства.
Горка будет работать в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» до середины января 2019 года.
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На переходе от Манежной площади к площади Революции открылась полюбившаяся москвичам Большая ледяная горка длиной 100 метров. Всем желающим бесплатно выдают санки-ватрушки для катания. #московскаязима pic.twitter.com/bXskiCYfn2— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 December 2018
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